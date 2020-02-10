"تقاسمنا الشدائد"...الصين توجه شكرا إلى روسيا على المساعدة في مكافحة كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين تقدر عالياً دعم روسيا ومساعدتها في الوضع مع انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وهي على استعداد لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا في مكافحة انتشار الوباء.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ، خلال إيجاز صحفي: "وصلت المساعدات التي قدمتها الحكومة الروسية في شكل إمدادات طبية، بما في ذلك مليوني قناع واق، إلى ووهان وتم تسليمها للجانب الصيني".

وأضاف أنه "بالإضافة إلى تقديم المساعدة في شكل إمدادات طبية، أرسلت الحكومة الروسية أيضًا مجموعة من الخبراء إلى الصين لمناقشة التعاون مع الجانب الصيني في مكافحة تفشي الفيروس".

ووفقا له، فإن دعم الشعب الروسي والحكومة في مكافحة هذا المرض يدل على المستوى العالي للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد، وكذلك الصداقة القوية بين البلدين، اللذين استعدا لتقاسم الشدائد وتقديم الدعم والمساعدة المتبادلين.

وخلص شوانغ إلى القول إنه "في هذا الصدد، تعرب الصين عن خالص امتنانها واستعدادها لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا في مجال الوقاية من انتشار المرض ومكافحته، وكذلك لتقديم مساهمة مشتركة في الحفاظ على أمن الصحة العامة الإقليمي والعالمي".

ونقلت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الأحد، مساعدات إنسانية تزن أكثر من 23 طنا، إلى مدينة ووهان الصينية، بما في ذلك اللوازم الطبية ومعدات الوقاية الشخصية للسكان الصينيين.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم الاثنين، أن عدد وفيات فيروس كورنا المستجد في سائر أرجاء البلاد ارتفع ليصل إلى 908، من بينهم مواطن من الولايات المتحدة ومواطن من اليابان، والمصابين إلى أكثر من 40.1 ألف.