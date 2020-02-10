الرئاسة التركية: قواتنا ردت على هجمات إدلب ودمرت كل الأهداف المعتدية

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن هجومًا بشعًا طال قوات الجيش التركي التي تخدم في إدلب السورية بهدف إنهاء العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية بموجب القانون الدولي على حد قوله.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ردت تركيا على المهاجمين ودمرت جميع أهداف العدو، وانتقمت من القوات الساقطة، مجرم الحرب الذي أمر بالهجوم الشنيع اليوم، استهدف المجتمع الدولي بأسره وليس تركيا فقط".

وتابع: "القوات المسلحة التركية التي تخدم قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم بلا كلل، ستواصل سحق أي شخص يجرؤ على استهداف عملياتها، وطمأنة أصدقائنا، وإثارة الخوف في قلوب أعدائنا".

Turkey retaliated against the attack to destroy all enemy targets and avenging our fallen troops.



The war criminal, who ordered today’s heinous attack, targeted the entire international community, not just Turkey. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2020

​وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، مقتل خمسة من جنودها وإصابة خمسة آخرون في قصف من قبل الجيش السوري على نقطة مراقبة في مدينة إدلب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا لم يتم تطبيع الوضع في إدلب، فلن تظل أنقرة غير مبالية، فهي مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.