صفحة جديدة من التعاون بين قطر وإيران

قال المدير العام للشؤون الدولية في وزارة التعاون الإيرانية علي حسين شهريور، إن الاجتماع الثالث للجنة المشتركة لوزارة التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، شهد اتفاق الطرفين على توسيع العلاقات الثنائية في مجالات تبادل العمال المهرة والخبراء وعلاقات العمل وسياسة سوق العمل، مؤكدين وجود إرادة عملية لتعزيز التعاون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وكان تسهيل إصدار وتجديد تصاريح العمل للقوى العاملة الإيرانية، وتقديم القائمة السنوية للعمال الإيرانيين بشكل دوري إلى الجانب الإيراني، وتبادل قوائم وكالات التوظيف المعتمدة، وتسهيل علاقة العمل بين البلدين، جزءا آخر من الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة، بحسب المسؤول الإيراني.

وأضاف "جرى الاتفاق أيضا على تنظيم ورش عمل حول التوعية بحل نزاع العمل وأرباب العمل والتعاون ودعم مواقف بعضهم البعض في منظمة العمل الدولية".

وقرر الاجتماع صياغة خطة عمل مشتركة بين الوزارتين وتوقيعها في 2020 من قبل وزراء البلدين في طهران أو الدوحة.