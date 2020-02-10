روحاني يقول إن الصواريخ الإيرانية لم ولن تستخدم ضد دول الجوار

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تتطلع لعيش سلمي مع دول الجوار، مشددا على أن الصواريخ الإيرانية لم ولن تستخدم ضدها.

طهران - سبوتنيك. وأكد روحاني، في تصريحات خلال استقباله، اليوم الاثنين، سفراء الدول والمنظمات الدولية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران "لمن هو قلق من صواريخنا، نحن استخدمنا صواريخنا مرتين فقط الأولى ضد داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] والثانية ضد القاعدة الأمريكية في العراق".

وأضاف "صواريخنا هي ضد الإرهاب وضد المجرمين ضد الإنسانية ولم ولن نستخدم صواريخنا ضد دول الجوار".

وتابع روحاني "نحن نتطلع إلى عيش سليم دون استثناء مع كل الدول وخاصة دول المنطقة".

وكانت إيران أطلقت 13 صاروخا على قاعدتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في الثالث من الشهر الماضي، قرب مطار بغداد.

وقال قائد القوة الجوية الفضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة "أطلقنا 13 صاروخا وكنَا على استعداد لإطلاق مئات الصواريخ إذا قامت الولايات المتحدة بالرد، وكنا نتوقع أن تمتد المواجهة مع الولايات المتحدة من 3 أيام إلى أسبوع وكنا مستعدين لإطلاق مئات الصواريخ".

وذكرت إيران على لسان قادة في الحرسي الثوري إن هناك ضحايا بين الجنود الذين كانوا في القاعدتين، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في أول خطاب عقب القصف أن كل الجنود بخير، قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية لاحقا أن هناك إصابات وأن عددا من الجنود يتلقون العلاج في مستشفيات بألمانيا.