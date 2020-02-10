الوفدان الروسي والتركي يجتمعان في أنقرة لبحث المستجدات في إدلب

أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة ستستضيف، اليوم الاثنين، جولة محادثات بين الوفدين الروسي والتركي، لبحث آخر المستجدات حول محافظة إدلب السورية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن مساعد وزير الخارجية، سادات أونال، سيترأس الوفد التركي في الاجتماعات، بينما يترأس نائب وزير الخارجية الروسي السفير، سيرغي فيرشينين، الوفد الروسي.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الوفدين سيجتمعان في ساعات الظهيرة، ومن الممكن أن يحضر الاجتماع من الجانب التركي مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان.

واجتمع الوفدان الروسي والتركي في أنقرة، السبت الفائت، لمدة 3 ساعات، تم خلالها مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لإحلال وقف إطلاق النار في محافظة إدلب والانتقال إلى العملية السياسية في سوريا.

وأشار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إلى أن اجتماع السبت الفائت بين الوفدين الروسي والتركي "لم يتمخض عنه أي اتفاق حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية"، بحسب الوكالة.

وأضاف جاويش أوغلو: "لو تم التوصل لاتفاق في الاجتماع الماضي مع الوفد الروسي حول إدلب، لما كانت هناك حاجة لاجتماع اليوم".

وفي عملية غير متوقعة، سيطر الجيش السوري على بلدات "ميزناز" و"كفر حلب" جنوب شرق مدينة الأتارب ليقطع بذلك الأوتستراد السريع (60) الواصل بين مدينتي إدلب وحلب.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن وحدات من الجيش السوري العاملة على محور "العيس"، قامت بعملية التفافية وانعطفت بشكل مفاجئ نحو عمق مناطق سيطرة "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، عند أقصى ريف حلب الجنوبي الغربي المتاخم لريف إدلب الشمالي.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف من قبل القوات السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.