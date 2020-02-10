هجوم مسلح يقتل 30 شخصا في نيجيريا

لقي 30 شخصا مصرعهم، بهجوم لمتشددين يشتبه في انتمائهم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية بولاية "برنو" شمال شرقي نيجيريا.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون"، اليوم الاثنين، نقلا عن شاهد عيان قوله: "شن مسلحون هجوما، ليلة أمس، على بلدة أونو بولاية برنو، واختطفوا عددا من النساء والأطفال وقتلوا 30 شخصا".

وأضافت الصحيفة أن المسلحين الذين "يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام دمروا أيضا 18 سيارة".

وأشارت إلى أن حاكم الولاية ومعه أحد قادة الجيش تفقدا موقع الحادث صباح اليوم.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، المعروفة أيضا باسم "مقاطعة غرب أفريقيا للدولة الإسلامية" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) تنشط على أرض نيجيريا، حيث تعارض عناصرها المسلحة النموذج الغربي للتعليم وتدعو لإقرار الشريعة الإسلامية.

وتقف الجماعة وراء معظم الأعمال الإرهابية، التي ترتكبها ردا على الحملة العسكرية ضدها من قبل سلطات النيجر والكاميرون وتشاد.