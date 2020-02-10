طهران تشدد على مواصلة الجهود مع أوكرانيا للتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، على مواصلة التعاون مع أوكرانيا بشأن التحقيق في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة لمنع استغلال أطراف أخرى للحادث، على حد وصفه.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية عن شمخاني تشديده، خلال اتصال هاتفي مع سكرتير الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، "على ضرورة مواصلة الجهود بين البلدين في التحقيق في الحادثة لمنع الأطراف الأخرى من استغلال الحادثة لفرض إرادتها والتسبب في سوء الفهم بين البلدين وإفساد عملية التحقيق الفنية للخبراء".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، الشهر الماضي، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متوجهة إلى كييف.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من كان على متن الطائرة، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان، بالإضافة إلى الطاقم المؤلف من 9 أشخاص.

وأقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي السبت الماضي، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.