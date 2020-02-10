أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، اليوم الاثنين، أن تركيا تنتظر دعم "الناتو" على خلفية الوضع في إدلب السورية.

وقال تشليك للصحفيين في أنقرة، مجيبا عن سؤال هل تتوقع تركيا دعم الحلف فيما يتعلق بتفاقم الوضع في إدلب: "نحن على اتصال دائم بحلف الناتو ونجري مشاورات مع الحلف بما في ذلك حول سوريا"، مضيفا أن تركيا تنتظر أن يكون الناتو معها في الحرب ضد الإرهاب بشكل واضح، ويجب أن يكون الناتو متضامنًا معها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن 5 عسكريين وموظفا مدنيا لديها، قتلوا في إدلب جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. وأعلن مدير الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن القوات المسلحة التركية ضربت مواقع القوات السورية، تم منها إطلاق النار.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.

كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية.