مهاتير محمد: طالبت ترامب بالاستقالة للحفاظ على أمريكا

قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إنه دعا إلى استقالة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للحفاظ على أمريكا، وأن انتقاداته الأخيرة لم تكن موجهة للشعب الأمريكي وإنما لترامب.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي، بعد لقاء مع شركات فرنسية، اليوم الاثنين: "لقد طلبت منه –ترامب- الاستقالة للحفاظ أمريكا"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار".

وقبل يومين، قال مهاتير إن ترامب كان عليه الاستقالة بسبب صفقة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المقترحة، والتي وصفها رئيس الوزراء الماليزي بأنها "غير مقبولة وغير عادلة على الإطلاق".

وأضاف مهاتير خلال المؤتمر الثالث لرابطة البرلمانيين من أجل القدس، أول أمس: "هذه الصفقة ستجلب المزيد من الصراعات إلى المنطقة، وستؤدي إلى استعداء مليارات الأشخاص حول العالم".

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في ماليزيا إن تصريحات مهاتير لم تتحل بالروح البناءة التي كانت أساسًا طويل الأمد للعلاقة بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.