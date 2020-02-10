باريس تؤكد وجود 4 فرنسيين على متن "أميرة الألماس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان

أكدت الخارجية الفرنسية وجود 4 فرنسيين على متن السفينة السياحية "أميرة الألماس" التي ترسو قبالة الشواطئ اليابانية والتي تخضع لحجر صحي بسبب فيروس كورونا.

باريس - سبوتنيك . وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، عن تواجد أربعة مواطنين فرنسيين على متن سفينة "أميرة الألماس" السياحية الراسية قبالة السواحل اليابانية والتي تخضع لحجر صحي بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين ركابها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في تصريحات للصحفيين على الإنترنت "بحسب المعلومات التي لدينا لحد الآن يوجد ثلاثة فرنسيين من بين الركاب على متن السفينة وفرنسي رابع من بين الطاقم العامل".

وقالت فون دير مول "إن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وإن القنصلية الفرنسية في طوكيو على اتصال دائم مع الفرنسيين الأربعة المتواجدين على متن السفينة".