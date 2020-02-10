وثيقة: الموازنة الجديدة للبيت الأبيض ترى في الصين وروسيا التهديد الرئيسي لأمريكا

كشفت وثيقة أن موازنة البيت الأبيض للسنة المالية 2021 الى أن الصين وروسيا هما التهديد الرئيسي للبلاد، كما تخصص الموزانة 700 مليون دولار "لمواجهة" روسيا و24 مليون دولار لمحاربة "الدعاية والتضليل الروسي".

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "التهديدات التي وقفت أمام أمريكا بحلول عام 2020، تتطور بسرعة . بينما لا يزال الشعب الأمريكي يواجه المخاطر المتأتية من الإرهابيين الإسلاميين.. تواجه أمريكا أيضًا تحديات الدول القومية المنافسة بما في ذلك الصين و روسيا. والموازنة تعكس الحاجة إلى استراتيجية أمريكية جديدة تتناسب مع حقائق هذا العصر الجديد".

وتابعت الوثيقة "مواجهة النفوذ الروسي، ودعم حلفاء الولايات المتحدة. كما تخصص الموازنة 0.7 مليار دولار أمريكي. (سيتم توجيه هذه الأموال إلى) كمساعدة إلى أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى لتعزيز الأمن المشترك؛ حماية السلامة الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة".

وأضاف "كما تنص الميزانية على تخصيص مبلغ 24 مليون دولار لصالح مركز الارتباط العالمي، الذي تم إنشاؤه لمواجهة الدعاية والتضليل الروسي".