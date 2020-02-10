المرشد الأعلى الإيراني يعفو ويخفف العقوبات عن 2315 سجينا

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على العفو وخفض العقوبات عن عدد من المحكومين، وذلك بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه "بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، وافق قائد الثورة الإسلامية على عفو وخفض عقوبات عن 2315 محكوماً في المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة والتعزيزات الحكومية ".

وكان رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، قد "اقترح بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية عفوا أو خفض عقوبة وتبديل الأحكام الصادرة بحق 2315 شخصا من المحكومين الذين تم اعتبارهم من قبل دائرة العفو في السلطة القضائية مستوفين للشروط اللازمة لهذا الأمر".

وأشارت الوكالة إلى أن المقترح "حظي بموافقة قائد الثورة بناء على البند 11 من المادة 110 من دستور البلاد".