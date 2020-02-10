ترامب يعلن عن موازنة بـنحو 5 تريليون دولار والديمقراطيون يرفضونها فورا

بشكل فوري رفض الديمقراطيون في الكونغرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للميزانية للعام المالي القادم وقيمتها 4.8 تريليون دولار اليوم الاثنين، وقالوا إنها "تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي".

وحسب "رويترز"، ستمول الموازنة الأولويات الرئيسية للرئيس الجمهوري، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الموازنة خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3 بالمئة تقريبا للسنوات القادمة.

ويبدو أن هذه التوقعات الاقتصادية متفائلة. ويتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2.2 بالمئة في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر/ أيلول، وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3 بالمئة في عام 2019 .

وتخفض خطة البيت الأبيض الانفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف الى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة.

وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترامب للموازنة، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار وسينخفض العام القادم إلى 966 مليار دولار. ومع هذا فإنه على مدار عشر سنوات سيجلب العجز زيادة قدرها 5.6 تريليون دولار في الدين العام مع عدم حساب مدفوعات الفائدة.