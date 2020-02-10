البيت الأبيض يؤكد موعد زيارة ترامب إلى الهند

أكد البيت الأبيض على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لهند في الفترة من 24-25 فبراير/ شباط.

وقال البيت الأبيض في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الرئيس سوف يسافر إلى الهند في الفترة من 24-25 فبراير لزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرحلة ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وتسليط الضوء على الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والهندي.

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي والتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ترامب خلال الزيارة إن الولايات المتحدة الأمريكية والهند ملتزمتان بحماية المدنيين مما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي الأصولي".

وقال ترامب، في خطاب مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في هيوستن، بولاية تكساس أمام الآلاف من الأمريكيين ذوي الأصول الهندية: "اليوم نكرم الجنود الأمريكيين والهنود الشجعان الذين عملوا معا لحماية حريتنا".

President @realDonaldTrump & @FLOTUS will travel to India from February 24-25 to visit Prime Minister @narendramodi!



The trip will further strengthen the U.S.-India strategic partnership & highlight the strong & enduring bonds between the American & Indian people. 🇺🇸 🇮🇳 — The White House (@WhiteHouse) February 10, 2020

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين حربيتين هنديتين في منطقة كشمير المتنازع عليها، ردا على غارة جوية سابقة قامت بها طائرة هندية ضد ما قالت نيودلهي إنه معسكر لـ"جماعة جيش محمد"، التي تعتبرها جماعة إرهابية، وتقع على الأراضي الباكستانية عبر ما يسمى خط السيطرة، الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها الهند وباكستان من كشمير".

وسبق لترامب أن عرض الوساطة بين الهند وباكستان بخصوص أزمة كشمير.