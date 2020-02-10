5 قتلى في أوروبا بسبب الطقس السيئ

أدت العاصفة الشتوية القوية، التي تضرب أوروبا حاليا إلى وفاة خمسة أشخاص على الأقل في بولندا والسويد وسلوفينيا وبريطانيا، وتم تعليق الرحلات الجوية في بعض أجزاء ألمانيا كما انقطع التيار الكهربائي في مئات الآلاف من المنازل في شمال أوروبا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

في سلوفينيا اقتلعت الرياح أشجارا عديدة وأعاقت حركة السير وتسببت في مقتل شخص واحد اليوم الاثنين في حين انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال وشرق البلاد.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما لقي حتفه عندما سقطت شجرة على السيارة التي كان يقودها قرب بودفيلكا في شمال سلوفينيا، وكالة أنباء "اس تي ايه" .

A Netherlands resident braved incredibly powerful whipping winds brought on by a storm that caused flooding and widespread travel disruption to parts of northern Europe. https://t.co/eQp76CSouT pic.twitter.com/VqwkHdagfS — ABC News (@ABC) February 10, 2020

​وذكرت وكالة البيئة في سلوفينيا أن الرياح هبت بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وأصدرت السلطات تحذيرا للمواطنين بعدم السير أو العمل في الغابات في ظل استمرار الرياح الشديدة قائلة إن الأمر سيكون "خطيرا للغاية".

وفي بولندا، لقيت امرأة (52 عاما) وابنتها (15 عاما) حتفهما اليوم الاثنين بعدما أطاحت رياح قوية بسطح منتجع للتزحلق في منطقة بوكوينا تاترزانسكا في جبال تاترا البولندية، وفقا للشرطة.

A Netherlands resident braved incredibly powerful whipping winds brought on by a storm that caused flooding and widespread travel disruption to parts of northern Europe. https://t.co/eQp76CSouT pic.twitter.com/VqwkHdagfS — ABC News (@ABC) February 10, 2020

​وتسبب الحادث نفسه عن تعرض امرأة 21 عامًا، لإصابة خطيرة وأيضا تعرض صبي 16 عامًا، لإصابة في الرأس.

وفي السويد، توفي رجل وفقد أخر وهناك مخاوف من وفاته إثر انقلاب قاربهما، أمس الأحد، في بحيرة في سفينليونجا جنوب غرب البلاد وسط رياح قوية، حسبما أفادت الشرطة.

وفي بريطانيا توفي رجل (58 عامًا)، في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا أمس الأحد بعدما سحقت شجرة سيارته إثر سقوطها عليها.