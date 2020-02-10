مساعد الرئيس الأوكراني: زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس

قال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه ييرماك، إن رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس، مشيرا إلى أن كييف تفعل كل ما هو ممكن لهذا الغرض.

كييف - سبوتنيك. وأضاف ييرماك على أثير القناة التلفزيونية "أوكرانيا 24": "أنا على ثقة ومقتنع بأن الرئيس زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب بدونباس".

وأكد مساعد الرئيس أن كييف تقوم بما هو لازم لضمان حدوث ذلك على جميع المستويات وفق صيغتي "نورماندي" ومينسك .

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 ، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من العام نفسه. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.