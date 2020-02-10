"أسطورة البرازيل" مكتئب مع تراجع وضعه الصحي

قال إيدينيو نجل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إن والده يعاني "نوعا من الاكتئاب".

وأضاف إيدينيو في مقابلة نشرها موقع "غلوبو سبورتي" البرازيلي "بالكاد يغادر المنزل بسبب مشاكل صحية جعلته غير قادر على المشي بشكل طبيعي".

وبيليه البالغ 79 عاما يعاني من مشاكل صحية في الأعوام الماضية، بحسب ابنه، ويضيف "بات هشا للغاية لناحية الحركة (...) ما تسبب بمعاناته من نوع من الاكتئاب"، بحسب موقع "AFP".

وبيليه من أفضل اللاعبين على مر التاريخ إن لم يكن أفضلهم، وهو الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم ثلاث مرات (1958، 1962 و1970)، بعد مسيرة مظفرة سجل خلالها أكثر من ألف هدف.

وقال إيدينيو: "تخيلوا فقط، إنه الملك، ودائما ما تمتع بشخصية قوية، والآن لا يستطيع أن يمشي بشكل طبيعي. هو يخجل ويشعر بالحرج حيال ذلك".

ودخل بيليه المستشفى أكثر من مرة في السنوات الماضية بسبب مشاكل صحية، ولم يتعاف بشكل كامل من جراحة في وركه ما اضطره للاعتماد على جهاز يساعده على المشي، بحسب إيدينو.

ويعيش بيليه بكلية واحدة منذ العام 1977 بعدما اضطر الأطباء لإزالة إحداهما بعد تعرضه لكسر في ضلعه خلال مباراة كرة قدم، وأدخل بيليه في عام 2014 إلى العناية المركزة لغسيل الكلى بعد تعرضه لالتهاب حاد في المسالك البولية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أدخل بيليه المستشفى في العاصمة الفرنسية بعيد مشاركته في حفل ترويجي لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، مع نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي. وعانى البرازيلي يومها من التهاب في المسالك البولية، وعاد بعد أيام إلى البرازيل حيث خضع لعملية لإزالة حصوة.

وتابع: "إنه يبلي بلاء أفضل مما كان عليه على الكرسي المتحرك مؤخرا، ولكنه لا يزال يعاني".