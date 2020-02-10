ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بإقليم هوبي الصيني إلى 974

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بإقليم هوبي إلى 974 ، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 31728 ، كما تم علاج 2222 حالة.

في سياق متصل، أعلنت الشرطة الصينية، أمس الاثنين، هروب شخصين داخل هونغ كونغ، مصابين بفيروس "كورونا" الجديد، من الحجر الصحي لمدة 14 يوما، الذي فرضته الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس.

وصرحت وزيرة الصحة الصينية، صوفيا تشان سيو تشيه، إنه منذ دخول الإجراءات الإلزامية، تم العثور على 9 أشخاص غادروا أماكن إقامتهم المحددة، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.

وشددت تشان في بيانها للصحفيين "أن انتهاك أمر الحجر الصحي يعد جريمة جنائية"، ويواجه من ينتهكون الأمر، غرامة قصوى تبلغ 25000 دولار هونغ كونغ (3220 دولارا أمريكيا) و6 أشهر في السجن.