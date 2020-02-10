ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين بارتجاجات بالمخ جراء الهجوم الإيراني إلى 109

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء ، أن 109 جنود أمريكيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق الشهر الماضي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك": "اعتبارا من اليوم تم تشخيص 109 جنديا أمريكيا بإصابات خفيفة بالمخ"، مشيرا إلى أن "العدد زاد بنسبة 45 حالة عما ورد في تقارير سابقة "، وأضاف المتحدث باسم الوزارة الوزارة إن 76 من هؤلاء الجنود عادوا للخدمة.

ونهاية الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة بارتجاج الدماغ، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وفي الثامن من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة "عين الأسد،" التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

وقالت إن الهجوم جاء ردا على عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعدد من مرافقيه، وهي العملية التي أعلنت أمريكا مسؤوليها عنها.

وبعد الهجوم أعلن الرئيس الأمريكي دونال ترامب عدم وجود إصابات بين الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية التي تعرضت للقصف، وقال ترامب: "كل جنودنا بخير. وأضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين"، مضيفا: "إن الصواريخ التي استخدمتها إيران في ضرب قواعدنا دفعت ثمنها الإدارة الأمريكية السابقة (باراك أوباما)".