الحكومة البريطانية تدرس بناء جسر بين أيرلندا الشمالية واسكتلندا

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن جونسون أعاد إحياء فكرة ربط إيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة والتي كانت تتردد منذ سنوات.

وقال المتحدث باسمه: "ندرس فكرة الجسر"، مضيفاً أن الفرق المكلفة بالموضوع لاتزال في بداية عملها، فيما يدعم السياسيون المؤيدون لبريطانيا في أيرلندا الشمالية المشروع، ويرون أنه وسيلة لتعزيز الروابط التي توترت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وطلب زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي إيان بيسلي نفسه من رئيس الوزراء في ديسمبر الماضي، بناء "جسر بوريس" بين إيرلندا الشمالية واسكتلندا، فرد الزعيم المحافظ بأن الفكرة تروق له.

ويشكك البعض في وجدوى المشروع، لشدة الرياح، وعمق المياه في ذراع قناة بحر المانش التي تمتد نحو 19 كيلومتراً، في أضيق نقطة فيها، فيما يقول الخبراء إن الجسر سيكون أطول من ذلك بكثير، فضلا كما أن كميات الذخيرة التي أُلقيت في قاع البحر بعد الحرب العالمية الثانية قد تؤدي إلى تعقيد المشروع.

يذكر أن حزب أولستر الوحدوي، احتج رغم دفاعه عن الروابط بين إيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة على "المشروع الخيالي"، مشددًا على أن تمويل الطرق والمدارس والمستشفيات أولى.