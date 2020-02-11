سياسة العقوبات الأمريكية تحقق فوائد لروسيا

وقد وضعت واشنطن قيودا على التعامل مع موسكو. واضطرت الولايات المتحدة، مع ذلك، إلى استيراد المزيد من النفط من روسيا بسبب العقوبات الأمريكية ضد دول أخرى مثل إيران وفنزويلا كما أشارت إلى ذلك صحيفة "دي ويلت".

وذكرت الصحيفة نقلا عن وكالة الأنباء التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن روسيا أصبحت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ثاني أهم مورّد لمنتجات النفط إلى الولايات المتحدة بعد كندا. ووصلت الصادرات الروسية من منتجات النفط إلى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي هو 19.2 مليون برميل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.