عشرات الآلاف يحيون ذكرى الثورة الإسلامية في إيران

تدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين على شوارع العاصمة طهران ومدن أخرى، صباح اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الحادية والأربعين للثورة الإسلامية في ظل أجواء توتر متصاعد مع الولايات المتحدة.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمسيرات في ست مدن على الأقل بخلاف العاصمة من بينها مشهد والأهواز وكرمان حيث حمل المشاركون لافتات كُتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكادت إيران أن تدخل في صراع شامل مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير كانون الثاني. وبعد ذلك بأيام ردت إيران بضربة صاروخية على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالعراق.

ويتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية سعيا للضغط عليها للتفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وعلاقاتها بجماعات في المنطقة.

وقالت وكالة "تسنيم" للأنباء إن إيران عرضت بعض الصواريخ في إطار احتفالات ذكرى الثورة. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات أرشيفية لإطلاق صواريخ ومنشآت لتخزين الصواريخ تحت الأرض ضمن تغطيته للحدث.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الاثنين إن البرنامج الصاروخي لبلاده لا يستهدف شن هجمات على الدول المجاورة.