في ذكرى الثورة الإيرانية... قاسم سليماني يكشف سر انتصارها... فيديو

نشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية مقطعا مصورا لكلمة لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي اغتالته أمريكا في العراق الشهر الماضي.

وفي المقطع المصور يتحدث سليماني عن كيفية انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وجاء الفيديو بعنوان "ثورة الإمام"، وقال فيه سليماني: "لقد تحققت الثورة الإسلامية في حين اجتاح السافاك (منظمة المخابرات والأمن القومي الإيرانية في ظل النظام الملكي الذي حكم إيران قبل الثورة) جميع الأحزاب الإسلامية وغيرها، المسلحة منها وغير المسلحة".

وأوضح: "بمعنى أنه في حين أراد الإمام الخميني أن يبدأ بالثورة لم يبق حزب فعال خارج السجن، لأن السافاك قضى على جميع الأحزاب، وسجن جميع العلماء وأصحاب الخطاب المؤثر، أو أبعدهم إلى أماكن ومناطق نائية حتى لا يصل كلامهم إلى أي أحد، ولا يؤثروا على المجتمع". وسأل: "من الذي كان يتوقع الانتصار؟"

الحاج قاسم سليماني يتحدث عن كيفية انتصار الثورة الاسلامية في ايران pic.twitter.com/AYTnqFsFpA — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) February 11, 2020

​وتابع: "الشاه في قمة القدرة والسلاح، وإظهار القدرات في المنطقة وكان تحت حماية أمريكا، كما أنها اليوم تحمي آل سعود، كانت بالأمس تحمي آل البهلوي، الخبثاء والملحوسين".

وقال: "لقد ثار الإمام الخميني في ذروة اليأس والإحباط، وأزمة الخوف والسجن والتعذيب، وأخرج الثوار من السجون، لا لأن الثوار جاؤوا بالإمام الخميني، وإنما الإمام الخميني أخرج الثوار من السجون بمساعدة الشعب وتحركم إلى الساحة وإيجاد الغليان فيهم، هذه هي ميزة الإمام الخمينيط.

وتحتفل إيران اليوم بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، وهي بالمصادفة توافق أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.

وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بهذه المناسبة.