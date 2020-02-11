الفلبين تخطر واشنطن رسميا بإنهاء اتفاقية "القوات الزائرة"

أعلن وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات البلاد أخطرت الولايات المتحدة رسميا بإنهاء اتفاقية بشأن نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية التي يطلق عليها اتفاقية القوات الزائرة (في إف أي)".

وكتب لوكسين، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويترط، "تلقى نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة (في مانيلا) إشعارا بإنهاء "في إف أي". انطلاقا من أصول المجاملة الدبلوماسية، لن تكون هناك أية بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث".

في وقت سابق، ذكر نائب وزير خارجية الفلبين، بريغيدو دولاي، عبر حسابه على "تويتر"، إن الإخطار بهذا الشأن قد وقعه وزير خارجية البلاد، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.

@DFAPHL The Deputy Chief of Mission of the Embassy of the United States has received the notice of termination of the Visiting Forces Agreement. As a diplomatic courtesy there will be no further factual announcements following this self-explanatory development. https://t.co/qQhywEpcea — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) February 11, 2020

​في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، هدد دوتيرتي بإلغاء اتفاقية مع الولايات المتحدة في أعقاب حرمان السيناتور الفلبيني، رونالدو ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطنية السابق، من تأشيرة الدخول الأمريكية.

وأعطى دوتيرتي الولايات المتحدة مهلة مدتها شهر واحد لإعادة النظر في مسألة تأشيرة السيناتور الفلبيني. وقام فيما بعد بمنع أعضاء مجلس الوزراء من السفر إلى الولايات المتحدة، كما ألغى زيارته إلى "القمة الخاصة" لرابطة دول جنوب شرق "آسيان"، المزمع عقدها في الولايات المتحدة مطلع العام الحالي.