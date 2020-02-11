"كورونا" يدفع العملاق الآسيوي إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد

أعلن متحدث باسم اللجنة الحكومية الصينية لشؤون التنمية والإصلاحات تسونغ ليانغ اليوم الثلاثاء أن الصين تمر حاليًا بمرحلة حرجة في مكافحة فيروس "كورونا المستجد" حيث يوجد أهمية حيوية بالنسبة للبلاد لاستئناف الإنتاج حتى وإن كانت هناك مخاطر بشأن عودة الموظفين إلى أماكن العمل وتأثير ذلك على انتشار المرض، مؤكدا أن السلطات ليس لديها خيار آخر.

بكين - سبوتنيك. وقال تسونغ ليانغ في مؤتمر صحفي: "من منطلق أن المرحلة المحورية من العمل على تأمين الحماية ضد الوباء ومكافحته تبدأ الآن، يجب أن نكون على استعداد لخوض المعركة على جبهتين في وقت واحد، الجبهة الأولى هي مكافحة الوباء مباشرة ، ومهمتنا الرئيسية هنا هي حماية حياة الناس وصحتهم، وكذلك منع المزيد من انتشار الوباء. أما الجبهة الثانية فهي تأمين التقدم في مجال التنمية الاقتصادية، وهنا تتمثل مهمتنا الرئيسية في تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة والتقليل من تأثير الوباء على الاقتصاد."

ووفقا له، فإن هذين المجالين مترابطان وهامان للغاية.

وسبق وأخبرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ديسمبر المنصرم، بتفشي مرض التهاب رئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية (مقاطعة هوبي). وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع "إن.سي.إو.في. 2019".

هذا وأعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1016 حالة وفاة، وأكثر من 42.6 ألف مصاب فيما شفي 3996 مصابا بالفيروس.