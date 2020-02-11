ريابكوف: اتصالات روسية أمريكية بشأن الوضع في إدلب على خلفية التوترات الأخيرة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتواصلان بشأن الوضع في إدلب السورية على خلفية توتر الموقف هناك.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: "نعم، توجد (اتصالات). أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه تم حل عدد من المواقف المحددة التي نشأت "على الأرض" بشكل مُرضٍ إلى حد كبير بسبب الاستخدام الفعال للاتصالات بين العسكريين على مختلف المستويات. ونأمل أن تستمر هذه الاتصالات".

وقال ريابكوف، ردا على سؤال عما إذا كان يتم بحث مسألة التوترات الأخيرة في الوضع في منطقة إدلب خلال تلك الاتصالات: "نعم، يتم بحث كل الموضوعات".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أنه تم الرد بالمثل، في إطار حق الدفاع المشروع، على القوات السورية عقب الهجوم على عناصرها في إدلب.

وبدوره أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين الفائت، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب.