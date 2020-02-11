إعلام: حفيد ملكة بريطانيا ينفصل عن زوجته

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بيتر فيليبس حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا انفصل عن زوجته الكندية بعد زواج دام 12 عاما.

وأضافت الصحيفة أن فيليبس الحفيد الأكبر من بين ثمانية أحفاد للملكة شعر بالحزن الشديد بسبب رغبة زوجته أوتم (41 عاما) في الانفصال.

وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008 وأنجبا بنتين هما سافانا (تسع سنوات) وإيسلا (سبع سنوات). وقال قصر بكنغهام إنه ليس لديه تعليق إذ أنها مسألة شخصية.

As Peter Phillips splits from wife Autumn, what could their divorce settlement be? Do royal sign pre-nups? https://t.co/Qyw2N3uu8I pic.twitter.com/ikQ4FZazBd — Daily Express (@Daily_Express) February 11, 2020

​وفيليبس (42 عاما) ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث وهو رقم 15 في ترتيب ولاية العرش والتقى بزوجته أوتم في عام 2003 في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال حيث كان يعمل مع فريق "بي.إم.دبليو وليامز" المنافس في سباقات فورمولا 1 وكانت هي تعمل مع "بي.إم.دبليو".

وتزوجا في قصر وندسور قرب لندن الذي شهد العديد من الزيجات الملكية منها زواج الأمير هاري حفيد الملكة من الأمريكية ميجان.

ولا يحمل فيليبس لقبا ملكيا ويميل للبقاء بعيدا عن الأضواء. لكنه نظم حفلا ضخما في الشارع أمام قصر بكنغهام للاحتفال بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الملكة (93 عاما) ستحزن بشدة بسبب النبأ الذي يأتي على خلفية سلسلة من الانتكاسات للعائلة المالكة.

فقد أدخل هاري وميغان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية. وأدى ذلك إلى اتفاق على تقاعدهما من دورهما الملكي من أجل قضاء المزيد من الوقت في كندا والولايات المتحدة.