بكين تنفي تورط الحكومة والجيش في سرقة الأسرار التجارية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة والجيش الصينيين لم يشاركا أبدا في سرقة الأسرار التجارية عبر عمليات اختراق سيبرانية.

بكين-سبوتنيك. قال شوانغ، خلال مؤتمر صحفي: "موقف الحكومة الصينية من قضية الأمن السيبراني ثابت وواضح دائما: نحن نعارض بشدة جميع أشكال جرائم الإنترنت وهجمات القراصنة ونواجهها وفقا للقانون".

وأشار إلى أن "الصين مدافع قوي عن الأمن السيبراني، وأن الحكومة الصينية والجيش أو الأشخاص ذوي الصلة لم يشاركوا أبدا في سرقة الأسرار التجارية عبر عمليات اختراق سيبرانية".

هذا ووجه المدعي العام الأميركي وليام بار، اتهامات لأربعة عسكريين صنيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية لمكاتب "إكويفاكس"، التي تعمل في عدة مجالات من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية. وذلك في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال.

ووفقا للمدعي العام، فإن الجريمة ارتكبت في عام 2017، وقالت وزارة العدل الأميركية، بأن لائحة الاتهام المؤلفة من تسع نقاط أقرتها هيئة محلفين فدرالية كبيرة في أتلانتا الأسبوع الماضي.