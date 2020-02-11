ترامب يهاجم بيلوسي في تجمع انتخابي: كانت تتمتم خلفي بفظاعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وموقفها من خطاب حالة الاتحاد، الذي ألقاه الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب، في تجمع انتخابي حاشد في ولاية نيوهامشير الأمريكية: "يوم الثلاثاء، عندما كنت ألقي خطاب حالة الاتحاد كان هناك شخص خلفي يتمتم بفظاعة... غير بناءة، كانت غاضبة جدا... نحن من يجب أن نكون غاضبين وليست هي... ولكن كنا نعلن بفخر عودة أمريكا مجددا أقوى من أي وقت مضى. وبعد يوم من خطابي في حالة الاتحاد، قام الحزب الجمهوري العظيم في مجلس الشيوخ بإفشال العزل الذي قام على أسس حزبية، وتمت تبرئتي بشكل واضح ولا لبس فيه".

ووجه ترامب، شكره للحزب الجمهوري وأعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، ولم يفوت الفرصة لمهاجمة الحزب الديمقراطي، قائلا: إن "الانتخابات في ولاية أيوا كانت فضيحة، ولا أحد يعرف حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات من الديمقراطيين".

وألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه تجري عملية تزوير لإقصاء السيناتور والمرشح اليساري بيرني ساندرز، وقال "أتوقع أنهم يقومون بحملة لإقصاء ساندرز مجدداً كما فعلوا في عام 2016"، وامتدح حالة الاقتصاد الأمريكي تحت إدارته، قائلا إنه "الأفضل منذ خمسين عاما".

كما نبه ترامب إلى أن معدل البطالة بين الأمريكيين الأفارقة هي الأقل منذ عقود. وأثنى على جهود إدارته في استبدال اتفاقية نافتا التجارية والاتفاق الأمريكي الصيني الأخير بعد حرب تجارية أعلنت فيها أمريكا الانتصار.