بيسكوف: بوتين وأردوغان لا يعتزمان عقد لقاء بشأن إدلب ولكنه سيحدث إذا اعتبراه ضروريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لا يعتزمان عقد لقاء بشأن تفاقم الوضع في إدلب، مؤكدا على أنه إذا استدعت الضرورة فسيتم عقد هذا اللقاء.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة روسية تركي بشأن تفاقم الوضع في إدلب، اليوم الثلاثاء: "إذا رأى الرؤساء ضرورة لذلك".

وأكد بيسكوف على أن الرؤساء "لم يتخذا مثل هذا القرار بعد".

كان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، تمكن خلالها من استعادة السيطرة على قرى وبلدان ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كم متر مربع حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.