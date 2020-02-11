إقالة مسؤولين صينيين مع تجاوز وفيات "كورونا" الألف

أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، أن اثنين من كبار المسؤولين في هوباي، الإقليم الذي ظهر فيه فيروس كورونا، أقيلا.

وأوضح التلفزيون الحكومي (سي سي تي في)، أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في المقاطعة، والمديرة ليو ينغزي أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني لهوباي، فيما عين وانغ هيشانغ، وهو نائب وزير سابق للصحة، في مكان المسؤولين اللذين تمت إقالتهما.

ويتهم عدد كبير من الصينيين، سلطات البلاد بالتأخر في التحرك في مواجهة الإصابات الأولى التي سجلت في ووهان كبرى مدن الإقليم، وتصاعد هذا الغضب يوم الجمعة، بعد وفاة لي وينغليانغ (34 عاماً) أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض، وأنبته الشرطة واتهمته بنشر شائعات، وأصيب بهذا الفيروس الذي أودى بحياته.

وكانت سلطات الصحة الصينية، أعلنت في وقت سابق، اليوم عن حصول 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، في زيادة عن يوم أمس ، عندما بلغت الوفيات 97، ونقلت "رويترز"، عن مفوضية الصحة الوطنية قولها بأن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016، كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

فيما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد فيروس "كورونا"، الذي قضى حتى الآن على حياة أكثر من 1000 شخص.

وفي أول ظهور علني له منذ بدء انتشار فيروس "كورونا"، تفقد الرئيس الصيني أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه في بكين، وارتدى قناعا للحماية، وقال إن "بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية. وأوضح، أن الوضع في الوقت الراهن لايزال خطيرا جدا، قائلا: "إن الحزب كله (الحزب الشيوعي الصيني الحاكم)، والقوات المسلحة والشعب بجميع مجموعاته القومية في الصين، يساندون أبناء الوطن في هوبي وووهان"، مشيرا إلى أن هوبي ووهان لهما الأولوية القصوى في أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه.