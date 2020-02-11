منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا "تهديد خطير للغاية" لبقية العالم

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

نقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان، "في ضوء وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 فبراير/ شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة ، ووفاة 1016 شخصا".

وأكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.