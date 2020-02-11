قائد الجيش التايلاندي: مرتكب مجزرة المركز التجاري "لم يعامل بإنصاف"

قدم قائد الجيش التايلاندي، اللواء أبيرات كونغسومبونغ، اعتذاره لضحايا حادث إطلاق النار الأكثر دموية الذي نفذه جندي، حيث قتل 29 شخصا وأصاب العشرات.

وأوضح اللواء كونغسومبونغ، اليوم الثلاثاء، إن "مرتكب الجريمة لم يعامل بعدل من قبل رئيسه وقريبة الأخير"، مضيفا أنهم "شاركوا جميعا في شراء قطعة أرض، غير أن الصفقة سارت بشكل خاطئ. وسوف نستمر في تحقيقاتنا حول أشخاص آخرين شاركوا في الصفقة"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال قائد الجيش التايلاندي، إن هذا الجندي "لم يعامل بإنصاف" في صفقة بيع قطعة أرض كان قائده أحد أطرافها.

يذكر أن الجندي القاتل، جاكرابانت توما، قتل في البداية ضابطا وحماته، قبل أن يسرق أسلحة وسيارة ويتوجه إلى مركز التسوق التجاري ويشتبك هناك مع قوات الأمن التي حاصرته، لتبلغ حصيلة المجزرة التي ارتكبها 30 قتيلا و58 مصابا، هم 3 أفراد شرطة و3 عسكريين و23 مدنيا ومطلق النار نفسه.