الليرة التركية تهبط بفعل المخاوف من الصراع في سوريا

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تنامي قلق المستثمرين من تصاعد العنف بين قوات الحكومة السورية والقوات التركية في شمال غربي سوريا.

انخفضت قيمة الليرة التركية لتسجل 6,0500 للدولار مقارنة مع 6,0150 في إغلاق الأسبوع الماضي، وتنامت تقلبات الليرة التركية منذ التراجع الحاد الذي بدأ يوم الجمعة الماضي.

وكان الجيش السوري قد بدأ عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن خلالها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

لكن الهدنة سرعان ما توقفت نتيجة الهجمات المتكررة التي شنتها "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ضد مواقع الجيش السوري، ليواصل الجيش بعدها عملياته في المنطقة ويحكم لاحقا السيطرة خلال أقل من شهر على أكثر من 600 كم متر مربع حسب إعلان القيادة العامة للجيش السوري.