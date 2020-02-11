الجمارك التركية تضبط شحنة قياسية من الماريغوانا على الحدود مع بلغاريا... صورة

أعلنت وزارة التجارة التركية، إنه تم ضبط شحنة قياسية من الماريغوانا تزن أكثر من 2 طن على الحدود التركية - البلغارية.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة التركية على موقعها الإلكتروني "منعت مصلحة الجمارك في مركز كابيكول في شمال غربي تركيا تهريب طنين و70 كغ من الماريغيوانا. تم العثور على شحنة المخدرات في شاحنة متجهة من إيطاليا إلى جورجيا".

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni bir rekora imza atıldığını söyledi. https://t.co/xpsLbqRDmQ pic.twitter.com/xNEkhBkwSX — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) February 11, 2020

وبحسب الوثائق فإن الشاحنة التي كانت تحمل أرقاما أجنبية كانت تنقل أسمدة، لكن جهاز الأشعة السينية سجل فروقا في الكثافة غير النمطية لمثل هذه الشحنة، مما أثار شكوكا لدى موظفي الجمارك. فيما أكدت الكلاب المدربة تلك الشبهة. وتم العثور على أكثر من طنين من الماريغوانا معبئة في 213 كيسا.

وبحسب قسم مكافحة التهريب في مصلحة الجمارك في مدينة أدرنة، فإن تكلفة مثل هذه الكمية من المخدرات في السوق السوداء تبلغ حوالي 125 مليون ليرة تركية (نحو 21 مليون دولار أمريكي).