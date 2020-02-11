إجلاء بعض سكان أحد الأبراج في هونغ كونغ بسبب "كورونا"

تم إجلاء أكثر من 100 شخص، اليوم الثلاثاء، من برج سكني مؤلف من 35 طابق في هونغ كونغ، عقب اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا بداخله.

وتسبب الأمر في جعل السلطات تطرح احتمالات حول انتقال العدوى عبر قنوات الصرف الصحي، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن".

وعمل أفراد الطواقم الطبية على التأكد من عدم تفشي المرض داخل المجمع السكني الذي يضم نحو ثلاثة آلاف شخص.

وأعلنت السلطات أن إجلاء جزء من سكان مجمع "شونغ هون استايت" هو إجراء وقائي بعد اكتشاف إصابة جديدة في المبنى وهي الحالة الـ42 المسجلة في المدينة.

وفي إجراء احترازي، تم إجلاء سكان كل الشقق المحيطة بشقتي الحالتين المصابتين في البرج، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن حصول 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، في زيادة عن يوم أمس ، عندما بلغت الوفيات 97.

ونقلت رويترز عن مفوضية الصحة الوطنية قولها بأن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016، كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.