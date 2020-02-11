إندونيسيا لن تقبل بعودة مواطنيها الذين انضموا لتنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن وزير الشؤون الأمنية في إندونيسيا محفوظ إم.دي، اليوم الثلاثاء، أن جاكرتا لن تسمح بعودة نحو 700 من مواطنيها الذين غادروا البلاد وانضموا لصفوف تنظيم "داعش" في سوريا ودول أخرى.

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى ضمان أمن 267 مليون مواطن إندونيسي بإبقاء أولئك المقاتلين خارج البلاد، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع أن السلطات ستسعى، مع ذلك، للحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الإندونيسيين الذين انضموا لصفوف التنظيم المتشدد وربما تقبل بعودة الأطفال حتى سن عشر سنوات وإن كان ذلك سيتقرر بناء على مراجعة كل حالة بمفردها.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الخارجية البلجيكية في وقت سابق عدم رغبتهم إعادة مواطنيهم الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية، وأنهم يجب أن "يواجهوا العدالة في سوريا والعراق" لأنهم ارتكبوا الجرائم في هذه البلدان وليس على أراضيهم.