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14:24 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    الخارجية الصينية

    بكين تتهم واشنطن بالنفاق والكيل بمكيالين في قضايا الأمن السيبراني

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    اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بالكيل بمكيالين في قضايا الأمن السيبراني، مطالبة بوضع حد فوري للاختراقات في الفضاء السيبراني، ومراقبة جمهورية الصين الشعبية وتقديم تفسير.

    بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الجميع يعلم تلك الحقيقة أن حكومة الولايات المتحدة والسلطات ذات الصلة، قامت منذ فترة طويلة – بانتهاك للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية – بتنفيذ سرقات سيبرانية منظمة وعشوائية واسعة النطاق للمعلومات السرية، بالإضافة إلى ممارسة التجسس والمراقبة. وذلك ضد الحكومات والشركات الأجنبية والشخصيات الفردية".

    هجمة إلكترونية
    © REUTERS / Kacper Pempel/Files
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    وأضاف: "فقد تبين من قضية ويكيليكس وقضية إدوارد سنودن بوضوح ومنذ فترة طويلة تلك المعايير المزدوجة والنفاق التي تتميز بهما سياسة الجانب الأمريكي في مسألة الأمن السيبراني".

    وأوضح أنه وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، تقوم الهيئات الأمريكية ذات الصلة بالتنصت، ومراقبة الحكومات والشركات الأجنبية والأفراد في العديد من البلدان، بما في ذلك حلفائهم.

    وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، "أن الصين قد أصبحت هي الأخرى ضحية للسرقات والمراقبة في الإنترنت من قبل الولايات المتحدة. وانطلاقا من هذا الأمر بعثنا مذكرة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة وطالبنا بتوضيحات ووقف الأنشطة ذات الصلة بشكل فوري".

    ووجه المدعي العام الأمريكي، وليام بار، اتهامات لأربعة عسكريين صينيين باختراق وسرقة البيانات الشخصية والأسرار التجارية لمكاتب "إكويفاكس" التي تعمل في عدة مجالات، من بينها متابعة بيانات خدمات البطاقات الائتمانية. 

    وذلك في واحدة من كبرى العمليات المسجلة في هذا المجال، ووفقا للمدعي العام، فإن الجريمة ارتكبت في عام 2017، وقالت وزارة العدل الأمريكية بأن لائحة الاتهام المؤلفة من تسع نقاط أقرتها هيئة محلفين فدرالية كبيرة في ولاية أتلانتا، الأسبوع الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمن السيبراني, واشنطن, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ, الخارجية الصينية
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