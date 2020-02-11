كوريا الجنوبية... خدمات المعلومات بـ 8 لغات للأجانب حول فيروس "كورونا"

أوضح مجلس بلدية مدينة سيئول، اليوم الثلاثاء، أن المركز العالمي لجنوب غربي سيئول بمنطقة يونغ ديونغ بو، يتلقى تقارير من الأجانب فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد عبر عدة مواقع إلكترونية وضعتها السلطات تحت خدمة الأجانب، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب".

ويقدم المركز خدمات الاستشارة بـ8 لغات وهي الإنجليزية والصينية والفيتنامية والفلبينية والباكستانية والنيبالية والمنغولية والأوزبكية، مع خدمات الترجمة عند تلقي العلاج في مستشفى.

كما يقدم المركز خدمات الاستشارة باللغات الأخرى التي لا يقدمها المركز العالمي لجنوب غرب سيئول ، وهي اليابانية والتايلندية والعربية والروسية والإندونيسية.

وأكد المجلس على أن الأجانب المقيمين غير الشرعيين في البلاد يتمكنون من تلقي العلاجات الطبية بدون إبلاغ مكتب الهجرة، مشيرا أن تكاليف العلاج للأجانب المصابين بالفيروس مجانية مع إمكانية الحصول على تكاليف المعيشة المدعومة خلال فترة الحجر الصحي.