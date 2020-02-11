زيلينسكي يقيل مدير مكتبه وسط تقارير عن صراع في دائرة الحكم

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار بإقالة مدير مكتبه أندريه بوغدان، بعد أن أصبح أحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في الإدارة الأوكرانية منذ تقلد زيلينسكي منصبه في العام الماضي.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يصدر على الفور تفسير رسمي بشأن إقالة بوغدان، لكنها جاءت بعد تقارير عن صراع في مقر الحكم بين بوغدان وأندريه ييرماك، المساعد البارز للرئيس، الذي تم تعيينه خلفا لبوغدان.

وأضافت: " يبدو أن زيلينسكي ألمح إلى الصراع بين بوغدان وييرماك، في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس أوكرين" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عندما قال إن الصراعات في إدارته حالت دون أن تؤدي عملها بفاعلية"، بينما لم يعلق بوغدان إلى الآن على إقالته.

ولفتت الوكالة إلى أن بوغدان كان يعمل، في السابق محاميا لإيغور كولومويسكي، أحد أكثر الأوكرانيين ثراء، الذي يملك القناة التلفزيونية، التي كانت سببا في أن يصبح زيلينسكي نجما في المسلسلات الفكاهية، وأزعجت علاقات العمل بينهما بعض المستثمرين.

وعمل بوغدان وكيلا عن كولومويسكي، في معركة قضائية مع الحكومة حول السيطرة على بريفاتبنك، وهو أكبر بنوك الإقراض في أوكرانيا.

ونوهت الوكالة إلى قول تيموثي آش، من المكتب الاستشاري (بلوباي أسيت مانجمينت) قبل تأكيد إقالة بوغدان: "إذا تأكد رحيله ستتقبله السوق قبولا حسنا، لأن ذلك سيبعث على الأمل في خطوة للأمام في الإصلاحات، التي يبدو أنها تغوص في الرمال في المرحلة الحالية".

وأصبح ييرماك، محام سابق ومنتج سينمائي، يتولى منصب بوغدان، وأصبح أحد أبطال قضية مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وكان ييرماك قد اجتمع مع رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب في مدريد، العام الماضي، في الوقت الذي كان فيه معسكر ترامب يضغط على أوكرانيا لتجري تحقيقا بشأن نجل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي كان يعمل في شركة أوكرانية للطاقة.