السفير الصيني لدى الجزائر: نستطيع التغلب على "كورونا"

أكد السفير الصيني في الجزائر، لي ليانهي، أن بلاده ستقهر فيروس كورونا، في فترة قصيرة.

الجزائر - سبوتنيك. وقال السفير على هامش لقاء حول مانديلا لوكالة "سبوتنيك": "اتخذنا كل الإجراءات اللازمة والمشددة من أجل الوقاية، والسيطرة وكذلك معالجة الفيروس"، مؤكدا أن "الصين ستقهر الفيروس قريبا".

وتابع: "نملك القدرة الكاملة للانتصار على الفيروس، وسنتغلب على هذه الصعوبة المؤقتة".

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستصبح دولة أكثر ازدهارا بعد هزيمة فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الصين لتتخطى حاجز الألف، لتصل إلى 1016 شخصا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 فبراير/ شباط، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليما تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة، ووفاة 1016 شخصا"، بينما أكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.