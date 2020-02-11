الاتحاد الأوروبي: نعمل على أرض الواقع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن موقف الاتحاد واضح بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ومستعد للعمل لإيجاد حل سياسي يستند إلى القانون الدولي.

أمستردام - سبوتنيك . وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استمرار العمل لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة، مشددا على استعداد بروكسل لحشد جهودها لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى حل سياسي يستند لقواعد القانون الدولي

وقال بوريل، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة استجابة الاتحاد الأوروبي للخطة المطروحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السلام للشرق الأوسط، "هذه القضية مهمة للاتحاد الأوروبي ونحن نشهد صراعا طويلا بين إسرائيل وفلسطين والعواقب تدمر آمال الطرفين لحل الدولتين".

وتابع "في السنوات الماضية، نحن كنا اللاعبين الأساسيين للعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين بناء على القانون الدولي لحل الدولتين".

وأضاف بوريل، "الاتحاد الأوروبي أيضا منشغل ويعمل على أرض الواقع لدولة فلسطينية مستقلة. الاتحاد الأوروبي موقفه واضح من هذا الملف، نحن مستعدون للعمل على حل سياسي بناء على القانون الدولي وذلك للتوصل إلى حلول عادلة للطرفين".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال عباس، بجلسة في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء "أدعو الرباعية الدولية ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات للشرعية الدولية".

وأضاف "أدعو إلى إنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات بين الجانبين ولن نقبل أمريكا وسيطًا وحدها للسلام".