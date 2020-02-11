القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو للسفينة "يو أس أس باتان" تبحر في خليج عدن

نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على "فيسبوك" فيديو لسفينة البحرية الأمريكية USS Bataan (LHD-5) وهي تبحر في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في التغريدة إن السفينة مهمتها "دعم عمليات الأمن البحري التي تحافظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في المنطقة ".

وازداد التوتر في الشرق الأوسط منذ احتدام الخلاف بين إيران والولايات المتحدة عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في عدة هجمات على سفن تجارية دولية منها ناقلة النفط اليابان كوكوكا كاريدجس، لكن طهران نفت الاتهام.

وأرسلت دول منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة.

تبحر سفينة البحرية الامريكية (USSBataan (LHD 5) في خليج #عدن لدعم عمليات الأمن البحري التي تحافظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في المنطقة.#سنتكوم #سنتكام@US5thFleet pic.twitter.com/4Vk5RaDA4C — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 11, 2020

وفي السابع من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، جدد موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني التحذير من تهديدات للسفن التجارية الأمريكية من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة.

ولم يختلف التحذير كثيرا عن التحذير الأول الذي صدر قبله بأيام.

وقال التحذيران: "لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة".