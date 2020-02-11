ترامب ينفى التدخل في قضية روجر ستون

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: " كلا، لم أفعل ذلك، كان بإمكاني القيام بذلك لو أردت، وكان لدى الحق المطلق بهذا الصدد ".

وأدين ستون في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بالكذب على الكونغرس والتأثير على الشهود أثناء التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وأوصى ممثلون للادعاء العام الأمريكي، الاثنين، بسجن ستون لمدة تتراوح بين سبعة وتسعة أعوام، لإدانته بالكذب على الكونغرس ومحاولة التأثير على الشهود.