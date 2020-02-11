ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1110

أعلنت السلطات في إقليم هوبي الصيني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1110 أشخاص.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام صينية رسمية نقلا عن السلطات: " ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1110 حالة".

وكانت السلطات قد قالت في بيان سابق: " تم تسجيل 1638 حالة جديدة في الإقليم، منهم 1104 في ووهان مركز انتشار الفيروس، وكشفت مفوضية الصحة في البيان شفاء 2639 حالة ومغادرتهم المستشفيات.

وأكدت ألمانيا، أمس الثلاثاء، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرغ غربي ميونيخ.

كانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت، الشهر الماضي، إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب ميونيخ. ويبدو أن الموظف نقل العدوى إلى عدد من زملائه الألمان خلال الزيارة، بحسب "رويترز".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.