أمريكا تتهم خمسة أشخاص بالتآمر لانتهاك عقوبات النفط على إيران

وجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الثلاثاء، اتهامات لخمسة أشخاص في تكساس ونيويورك فيما يتصل بمزاعم عن أنهم تآمروا لانتهاك عقوبات النفط المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط من إيران وبيعه لمصفاه في الصين.

ومن بين المتهمين دانييل راي لين رئيس شركة ستاك رويالتيز، وهي شركة خاصة مقرها تكساس تبيع حقوق الغاز والنفط إلى صناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة، بحسب رويترز.

وكانت دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد حذرت الدول الغربية من أي محاولة تهدف إلى إثارة الشغب في الداخل.

وقال رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري حجة الإسلام حسين طائب، إن أحدا لن يتخذ موقف المتفرج حال تسبب الغرب في إثار الشغب داخل إيران، بل سيتلقون صفعة مؤلمة من الأجهزة الامنية في البلاد، بحسب وكالة أنباء فارس.

وأضاف حسین طائب، في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مسيرة ذكرى انتصار الثورة بطهران اليوم الثلاثاء، "إنه بفضل الله واستخدام أساليب مهنية وأدوات استخبارية متطورة نمتلك إشرافا جيدا فيما يتعلق بمخططات الأعداء في اجتذاب العملاء ومحاولات تغلغلهم عبر الأجواء الافتراضية".

وتابع: "إنه كما صرح قائد الثورة فإن السبيل الوحيد لمواجهة الأعداء يتمثّل في تعزيز قوتنا على الصعد الدفاعية والأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأن المشاركة الملحمية الواعية في الانتخابات التشريعية المقبلة (21 شباط/ فبراير) تعد أحد سبل تعزيز قوة البلاد".

ولفت رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري إلى أن "الأعداء يخططون لزعزعة الأمن وصنع مجموعات الشغب عبر تنفيذ مخطط الضغوط القصوى إلا أن صمود الشعب الإيراني وتحليه بالبصيرة والوعي أفشل مؤامرتهم".