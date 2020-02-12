استمرار المحادثات بين "طالبان" وأمريكا حول‭ ‬تفاصيل الحد من العنف

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، إن المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية تتواصل حول تفاصيل الحد من العنف.

جاء ذلك بعد ساعات من قول الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغه فيه بأنه تم إحراز "تقدم ملحوظ" في تلك المحادثات، بحسب رويترز.

وقال غني على تويتر إن بومبيو أبلغه أيضا بأن طالبان تقدمت باقتراح "يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العنف".

في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الأفغانية، أمس الثلاثاء، إن مهاجما انتحاريا قتل ستة أشخاص قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول، فيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عنه إلى الآن.

ووقع الهجوم قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة، في بداية ساعة الذروة الصباحية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، "قُتل ستة بينهم أربعة عسكريين ومدنيان". وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا بينهم خمسة من المدنيين.

في حين قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم "طالبان" للوكالة، "ليس هذا عملنا"، وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه في مايو/ أيار الماضي.