"أرسلناه إلى مكان مختلف"... ترامب يلمح إلى "تأديب" كولونيل شهد ضده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الجيش قد ينظر في تأديب ألكسندر فيندمان، المساعد السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الذي أدلى بشهادة في محاكمة الرئيس الأمريكي.

وقال ترامب ردا على سؤال عما إذا كان يلمح إلى أن فيندمان قد يواجه إجراءات تأديبية إن ذلك يرجع للجيش: "أرسلناه إلى مكان مختلف كثيرا ويمكن للجيش أن يتعامل معه على النحو الذي يريدونه".

وكان فيندمان وهو كولونيل في الجيش قدم واحدة من أكثر الإفادات إضرارا أثناء تحقيق أجراه مجلس النواب الأمريكي في تعاملات ترامب مع أوكرانيا، وأقيل من منصبه في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

وأضاف "بالنظر إلى ما حدث... فمن المؤكد، حسبما اتصور، أنهم سينظرون في ذلك".

وقال فيندمان في إفادته عندما كان أكبر خبير في شؤون أوكرانيا في مجلس الأمن القومي إن طلب ترامب إجراء تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ومنافسه الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 ونجله هنتر أثناء مكالمة تليفونية في يوليو تموز مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان خطأ.

وقال ترامب عن فيندمان "من الواضح أنني لم أكن راض عما فعله، فقد تحدث قبل أي شيء عن مكالمة غير صحيحة... وكل ما قيل عن المكالمة قيل دون الحصول على تصريح".

في سياق متصل، أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سفير بلاده لدى الاتحاد الأوروبي، غوردين سوندلاند، من منصبه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أطلق "الرصاص" على غوردين ساندلاند، السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات من إقالة المسؤول في مجلس الأمن القومي، ألكسندر فيندمان، الذي أدلى بشهادته في محاكمة عزل ترامب، حيث أقاله من منصبه.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 47 صوتا.