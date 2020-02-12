أمريكا ليست مستعدة لتسوية مشكلة إدلب

وعبرت الولايات المتحدة عن عدم رضاها لروسيا وتركيا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن روبرت اوبراين، مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، أعلن أنهم عبروا للروس والأتراك عن عدم رضاهم عن الوضع في ادلب وهو وضع سيئ جدا وفقا لمستشار البيت الأبيض.

إلا أن الولايات المتحدة لا تريد ان تعمل على إنهاء هذا الوضع بسبب عدم مسؤوليتها عن تدهور الوضع في هذه المنطقة. وقال مستشار البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لحل المشكلة التي لم تتسبب (الولايات المتحدة) فيها باستخدام قواتها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أنه ناشد نظيره الروسي فلاديمير بوتين إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بضرورة أن يوقف الجيش السوري هجومه في محافظة إدلب. وتوعد الرئيس التركي برد عسكري إذا لم يبتعد الجيش السوري عن نقاط المراقبة التركية قبل نهاية فبراير/شباط.