صاعقة تضرب طائرة ركاب في سماء إنجلترا... فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" شريط فيديو يظهر فيه كيف ضربت صاعقة طائرة ركاب في سماء المملكة المتحدة.

ويظهر في اللقطات اللحظة التي تضرب فيها الصاعقة الطائرة.

ووفقا للصحيفة، وقع الحادث مع طائرة شركة طيران "اير لينغوس"، التي كانت تقوم برحلة برمنغهام - دبلن. كانت الظروف الجوية سيئة وقت وقوع الحادث بسبب إعصار سيارا.

ويلاحظ أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الوصول.

أدت أعنف عاصفة على مدى السنوات السبع الماضية، "سيارا" ، التي ضربت بريطانيا، إلى دمار شديد، وفيضانات وغرق المنازل، وإلغاء رحلات القطارات والطائرات. وفقا لأحدث البيانات، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة العاصفة.